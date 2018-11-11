«Триумф Ойунского»: в Якутии отмечают 125-летие выдающегося земляка

11 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Якутии, одного из основателей государственности республики, основоположника якутской литературы, писателя, учёного и мыслителя Платона Алексеевича Ойунского.

В 2022 году будет отмечаться столетие создания республики. Платон Ойунский стоял у истоков создания государственности республики. Он лично готовил проекты «Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР» и «Положения об автономии Якутской республики». На их основе 27 апреля 1922 года была образована Якутская автономная республика.

Якутяне возложили цветы к памятнику великому земляку.

В 1923 году П.Ойунский стал первым председателем верховного органа власти республики – Центрального исполнительного комитета.

Много сил и энергии он отдал развитию письменности и печати на родном языке, книгоиздательского дела, народного образования, науки и культуры в республике.

Воссозданный Платоном Ойунским народный эпос «Нюргун Боотур Стремительный» полностью переведен на русский и английский языки. В 2005 году ЮНЕСКО объявило Олонхо одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества

Сегодня в спортивном комплексе «Триумф» состоится праздничное театрализованное мероприятие в честь 125-летия П.Ойунского, в котором примут участие актеры Пекинской оперы «Куньцю» - театра с 700-летней историей. Якутским зрителям покажут эпизоды из спектакля по произведению Платона Ойунского «Туйаарыма Куо».

Участниками масштабного шоу станут артисты всех театров республики, музыканты Государственной филармонии, студенты АГИКИ и колледжа культуры.

Якутян ждут на выставку «Озарён звездой рассвета…».

В Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет выставка «Проспект Ойунского» о жизни и деятельности славного сына народа саха. Национальный художественный музей приглашает на выставку «Озарён звездой рассвета…», где представлены работы якутских художников и графистов. Тематическую выставку «Великий сын якутского народа» организует Музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского.

В большом зале Дома Правительства №2 пройдет круглый стол на тему «Наследие П.А. Ойунского и современность», в музейном комплексе «Россия – моя история» - круглый стол на тему «Историк, филолог, политический деятель».

По всей Якутии пройдут творческие конкурсы по произведениям П.А. Ойунского, в школах будут организованы творческие встречи и конкурсы чтецов.

По инициативе жителей республики имя Платона Алексеевича Ойунского может быть присвоено аэропорту «Якутск».