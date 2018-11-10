Глава Якутска потребовала устранить дефекты ремонта дорог, выявленные в 2018 году

Сардана Авксентьева потребовала предоставить перечень и график устранения дефектов ремонта дорог и обозначить конкретные сроки их выполнения.

К подрядчикам, проводившим ремонт городских улиц в 2018 году, было много претензий. Так, эксперты ОНФ высказали ряд замечаний при проверке качества работ на улице Уткина и Автодорожном шоссе. Счетная палата Якутии выявила оплату подрядчикам завышенных объемов работ и затрат по капремонту улиц Уткина, Чиряева и Петра Алексеева. Массу недостатков выявила независимая экспертиза службы новостей портала Ykt.ru, проверившая качество и толщину асфальта на улицах К. Уткина, Кулаковского и Автодорожная.

В целом по объектам 2018 года подрядчикам было выдано 53 предписания, уже исполнено 47 из них. В этом году ремонт объектов улично-дорожной сети в городе вели компании „Дорисс“, „СУ-888“, „Альянс-2005“, „ Сахатрансстрой“ и „Траст“. Больше всего нареканий вызвала работа компании „Дорисс“: отсутствие дорожных знаков, снесенные бордюры, просадки дорожного полота.

Завершены работы по реконструкции Автодорожного и Объездного шоссе, капремонт улиц Чиряева и Кальвица, подписан акт приема выполненных работ по Хатын-Юряхскому шоссе. Ремонт улицы Бестужева-Марлинского планируется завершить 20 ноября, а капитальный ремонт улицы Чайковского возобновится в апреле 2019 года.

Сардана Авксентьева также сообщила, что в Якутске будет введен трехуровневый контроль за реконструкцией и ремонтом дорог. Мэрия подпишет соглашение с лицензированной лабораторией по отбору подрядных организаций. Также будет приобретено специальное оборудование для производственного контроля. Помимо этого, для осуществления технадзора за производством работ будет привлечена сторонняя организация.

Ещё одним нововведением станет контроль за участниками конкурсов. С организациями, злоупотребляющими демпингом цен для получения заказов, договоры будут расторгаться.

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