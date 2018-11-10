2018-11-10T07:38:12+03:00
Общество

Субсидируемые авиаперелеты на Дальний Восток могут стать круглогодичными

В число льготников войдут многодетные родители
Поделиться:
До конца года на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток может быть выделено 735 млн рублей.До конца года на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток может быть выделено 735 млн рублей.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Минвостокразвития страны прорабатывает вопрос о выделении дополнительного финансирования на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток и обратно.

Дополнительные ассигнования потребуются в связи с тем, что субсидируемые авиаперелеты могут стать круглогодичными, а в число льготников хотят включить многодетных родителей. Проект соответствующего постановления находится в аппарате Правительства РФ.

Сейчас купить билет в рамках таких авиаперевозок могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

До конца года на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток может быть выделено 735 млн рублей.

В конце октября Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству страны по обеспечению авиационной доступности Дальнего Востока.

Одно из таких поручений касается дополнительного финансирования на обеспечение доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Субсидируемые перелеты станут круглогодичными. Будет расширена категория граждан, которые могут воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками. По предложению Минвостокразвития России, такое право получат многодетные родители (их на Дальнем Востоке 125 тысяч).

Второе поручение направлено на сдерживание роста цен на билеты. Правительство РФ должно представить предложения по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дальневосточные регионы России станут ближе для москвичей
В Якутске открыт региональный центр документных ресурсов
Пожарные Якутска отстояли жилой дом
В московском метрополитене начал курсировать «Дальневосточный экспресс»
Федеральную трассу «Лена» перекроют для проведения взрывных работ
Автозимники на реках Алдан, Марха и Вилюй откроют в декабре
Началась разведка перспективного месторождения углеводородов в Якутии
Японские компании проявили интерес к проекту строительства моста через Лену
В Якутске спасли провалившихся под лед лошадь и жеребенка
Предпоказ последней части кинокомедии "Ёлки" пройдет в Якутске
Якутянин Петр Копылов завоевал «серебро» первенства России по вольной борьбе
Якутия может получить около 60 млрд рублей на переселение из аварийного жилья
В Якутии будут судить виновника ДТП, унесшего девять жизней
По железной дороге Беркакит-Томмот перевезено более 4,5 млн тонн грузов
Двух московских хакеров будут судить за хищение 20 млн рублей из банка в Якутии
В Национальной вещательной компании «Саха» сменился директор
Туризм, образование и медицина: определены основные направления сотрудничества Якутии и Японии
Стали известны предварительные сроки открытия ледовых переправ в Якутии
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов
Дорожники приступили к замеру толщины льда для открытия автозимников в Якутии
В Якутск прибыла новая дорожная техника
Новые кадровые назначения главы Якутии
Травмпункт Якутска обретет новый «дом»
В Якутии оштрафовали мужчину, который устроил дебош на борту самолета
В Якутии определили лидеров и аутсайдеров по оплате взносов на капремонт
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица