Субсидируемые авиаперелеты на Дальний Восток могут стать круглогодичными

Минвостокразвития страны прорабатывает вопрос о выделении дополнительного финансирования на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток и обратно.

Дополнительные ассигнования потребуются в связи с тем, что субсидируемые авиаперелеты могут стать круглогодичными, а в число льготников хотят включить многодетных родителей. Проект соответствующего постановления находится в аппарате Правительства РФ.

Сейчас купить билет в рамках таких авиаперевозок могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

До конца года на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток может быть выделено 735 млн рублей.

В конце октября Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству страны по обеспечению авиационной доступности Дальнего Востока.

Одно из таких поручений касается дополнительного финансирования на обеспечение доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Субсидируемые перелеты станут круглогодичными. Будет расширена категория граждан, которые могут воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками. По предложению Минвостокразвития России, такое право получат многодетные родители (их на Дальнем Востоке 125 тысяч).

Второе поручение направлено на сдерживание роста цен на билеты. Правительство РФ должно представить предложения по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива.