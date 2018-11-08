Дороги, сервис, кадры: что мешает развивать туризм в Якутии?

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-08T07:17:41+03:00

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Перспективы развития туризма в Якутии предприниматели обсудили с главой профильного республиканского министерства Ириной Высоких.

Представители отрасли из Алданского, Амгинского, Горного, Ленского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Оймяконского, Сунтарского, Хангаласского и Усть-Янского районов раскритиковали существующее положение дел и высказали свои идеи.

Среди главных проблем якутского туризма были названы нехватка квалифицированных кадров, сложная транспортная схема, низкий уровень инфраструктуры, отсутствие единой концепции развития отрасли и бессистемность работы туристических компаний.

Также предприниматели посетовали на недостаточное финансирование уже существующих проектов и туров по республике, призвали уделить внимание событийному туризму, чтобы дать людям повод посетить Якутию. Многих туристов останавливает финансовая сторона вопроса: бюджетных отелей в республике мало, цены на билеты высокие.

Ирина Высоких выслушала пожелания якутских предпринимателей и выразила готовность поддержать тех, у кого есть конкретные предложения и план действий по их реализации.

- Любую концепцию для бизнеса нужно писать, имея на руках данные по районам республики, ведь у каждого из них свои особенности. Можно развивать этно-туризм, экстремальный туризм, но для этого мы должны понять, какая именно поддержка нужна предпринимателям, - подчеркнула она.