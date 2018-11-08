3 моста и 20 улиц: в Якутске согласовали план реконструкции улично-дорожной сети

СЕГОДНЯ 04:38 2018-11-08T04:48:31+03:00

В 2019 году пройдут беспрецедентные по своим масштабам дорожные работы

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В 2019 году в Якутске отремонтируют 23 километра дорог и построят три мостовых перехода.

Планируется отремонтировать 20 улиц общей протяженностью 23 км. Также будет отремонтирован мостовой переход в микрорайоне «Северный», построены мосты через реку Шестаковка в Пригородном и через реку Мархинка в Мархе.

На пересечении улиц Петра Алексеева, Пирогова и Стадухина появится кольцевая развязка. Улицы Д.Сивцева-Суорун Омоллоона в 203 микрорайоне и Ларионова в 202 микрорайоне ждет масштабная реконструкция.

Капремонт дорог будет проведен на улицах Пилотов, Красильникова и Короленко. Будет завершен ремонт участка улицы Жорницкого (от Строителей до Пирогова) и Автодорожной (от поворота к ДСК до Воинской). Также в план ремонта вошли улицы Кеши Алексеева, Экспериментальная и Петра Алексеева (от Пирогова до Семена Данилова). В Мархе отремонтируют улицу Газовиков.

На Хатын-Юряхском шоссе планируется обновить порядка 5 км дорожного полотна от Вилюйского тракта до Курнатовского. Также предстоит ремонт перекрестков Курашова – Пояркова, Пояркова – Петра Алексеева и подъездной дороги к микрорайону «Стерх» в районе ДСК. Появится подъездная дорога к микрорайону «Три сосны»на Вилюйском тракте.

Финансирование беспрецедентных по своим масштабам работ будет вестись из бюджетов трех уровней и составит 1 млрд 496 млн рублей.

Заказчиком работ выступает МКУ «Главстрой».