2018-11-07T05:36:21+03:00
Экономика

В Якутии будут установлены самые дорогие цены на бензин в стране

Цены на топливо зафиксируют до конца марта 2019 года
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В республике планируют начать собственное производство топливаВ республике планируют начать собственное производство топливаФото: ЯСИА
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Правительство и нефтекомпании фиксируют цены на бензин и дизтопливо до конца марта 2019 года. Для каждого региона установлена индикативная цена в мелком опте, за отклонениями от которой будут следить ФАС и ФНС.

Самый дорогой бензин будет в Якутии (72,66 тысяч рублей за тонну АИ-95) и на Чукотке (71,97 тысяч рублей), самый дешевый — в Томской области (51,65 тысяч рублей) и Чечне — 52,63 тысяч рублей. В среднем по РФ этот показатель составит 56,6 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, цены устанавливались так, чтобы маржа АЗС составляла 2,7 тыс. руб. за тонну горючего (2 рубля на литр).

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республика начнет собственное производство моторного топлива из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС. Он подчеркнул, что правительство, прежде всего, волнует цена топлива для населения.

При этом, по мнению экспертов, строить большой нефтеперерабатывающий завод в Якутии невыгодно из-за климатических особенностей республики - на это уйдет около пяти лет.

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