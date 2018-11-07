Миллиард на IT: в Якутии запустят госпрограмму развития отрасли

СЕГОДНЯ 04:19 2018-11-07T04:26:40+03:00

К 2024 году IT-компаний в Якутии должно стать вдвое больше Фото: ЯСИА

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об инновационном и цифровом развитии республики. К 2024 году республика должна стать лидером по цифровому развитию в России, привлекая в отрасль не менее 1 млрд рублей инвестиций ежегодно.

Соответствующая госпрограмма будет разработана и утверждена до 1 марта 2019 года. Профильному министерству предстоит создать необходимую инфраструктуру и эффективную систему поддержки и продвижения на мировой рынок IT-компаний Якутии. К 2024 году их число должно увеличиться вдвое.

- В республике будет создан Фонд развития инноваций, а также инвестиционное товарищество внебюджетных венчурных фондов для поддержки технологических компаний на ранней стадии развития. Технопарк «Якутия» будет переформатирован в «Парк высоких технологий». В его состав войдут Центр биотехнологий, IT-парк и Региональный центр инжиниринга республики, - отметил министр инноваций Якутии Анатолий Семенов.

Также указ предусматривает обучение школьников навыкам программирования, цифровых технологий и работы с данными. Для успешного внедрения цифровых платформ глава республики поручил создать Центр обработки данных и открыть 17 IT-центров в районах Якутии.