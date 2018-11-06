2018-11-06T06:30:06+03:00
Общество

Обновление общественной палаты Якутска пройдет при участии горожан

Выдвинуть своего кандидата сможет любой житель столицы республики
Поделиться:
Сбор кандидатур продлится до 20 ноябряСбор кандидатур продлится до 20 ноября
Изменить размер текста:

Общественную палату Якутска ждет обновление – два члена палаты из «списка мэра» более не могут исполнять свои обязанности.

Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила жителям столицы заполнить вакантные места, выдвинув своих кандидатов в члены Общественной палаты.

Независимыми площадками для выдвижения кандидатов станут новостной портал News.Ykt.Ru и газета «Якутск Вечерний».

Вы можете предложить в Общественную палату Якутска кандидатуру любого жителя города. Он должен быть дееспособным, старше 18 лет и иметь постоянную прописку в столице республики. Членами Общественной палаты не могут быть государственные или муниципальные служащие, действующие депутаты и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Для выдвижения кандидата необходимо направить письмо с указанием ФИО кандидата (полностью), места работы и аргументов в пользу его избрания на kursor@yaknet.com.

Сбор кандидатур продлится с 6 по 20 ноября. Получившийся лонг-лист будет выставлен на народное голосование 23 ноября 2018 года на сайте News.Ykt.Ru.

Голосование завершится 30 ноября в 00.00 часов.

Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, будут рекомендованы главе Якутска для включения в состав Общественной палаты.

Справка:

Общественная палата Якутска формируется по тому же принципу, что и Общественная палата республики. 1/3 общественников назначает мэр, 1/3 — Якутская Городская дума, 1/3 избирается первыми двумя третями из кандидатур, предложенных общественными организациями.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития