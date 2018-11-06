Обновление общественной палаты Якутска пройдет при участии горожан
Общественную палату Якутска ждет обновление – два члена палаты из «списка мэра» более не могут исполнять свои обязанности.
Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила жителям столицы заполнить вакантные места, выдвинув своих кандидатов в члены Общественной палаты.
Независимыми площадками для выдвижения кандидатов станут новостной портал News.Ykt.Ru и газета «Якутск Вечерний».
Вы можете предложить в Общественную палату Якутска кандидатуру любого жителя города. Он должен быть дееспособным, старше 18 лет и иметь постоянную прописку в столице республики. Членами Общественной палаты не могут быть государственные или муниципальные служащие, действующие депутаты и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Для выдвижения кандидата необходимо направить письмо с указанием ФИО кандидата (полностью), места работы и аргументов в пользу его избрания на kursor@yaknet.com.
Сбор кандидатур продлится с 6 по 20 ноября. Получившийся лонг-лист будет выставлен на народное голосование 23 ноября 2018 года на сайте News.Ykt.Ru.
Голосование завершится 30 ноября в 00.00 часов.
Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, будут рекомендованы главе Якутска для включения в состав Общественной палаты.
Справка:
Общественная палата Якутска формируется по тому же принципу, что и Общественная палата республики. 1/3 общественников назначает мэр, 1/3 — Якутская Городская дума, 1/3 избирается первыми двумя третями из кандидатур, предложенных общественными организациями.