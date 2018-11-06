Обновление общественной палаты Якутска пройдет при участии горожан

6 Нояб. 06:13 2018-11-06T06:30:06+03:00

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Общественную палату Якутска ждет обновление – два члена палаты из «списка мэра» более не могут исполнять свои обязанности.

Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила жителям столицы заполнить вакантные места, выдвинув своих кандидатов в члены Общественной палаты.

Независимыми площадками для выдвижения кандидатов станут новостной портал News.Ykt.Ru и газета «Якутск Вечерний».

Вы можете предложить в Общественную палату Якутска кандидатуру любого жителя города. Он должен быть дееспособным, старше 18 лет и иметь постоянную прописку в столице республики. Членами Общественной палаты не могут быть государственные или муниципальные служащие, действующие депутаты и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Для выдвижения кандидата необходимо направить письмо с указанием ФИО кандидата (полностью), места работы и аргументов в пользу его избрания на kursor@yaknet.com.

Сбор кандидатур продлится с 6 по 20 ноября. Получившийся лонг-лист будет выставлен на народное голосование 23 ноября 2018 года на сайте News.Ykt.Ru.

Голосование завершится 30 ноября в 00.00 часов.

Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, будут рекомендованы главе Якутска для включения в состав Общественной палаты.

Справка:

Общественная палата Якутска формируется по тому же принципу, что и Общественная палата республики. 1/3 общественников назначает мэр, 1/3 — Якутская Городская дума, 1/3 избирается первыми двумя третями из кандидатур, предложенных общественными организациями.