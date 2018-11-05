2018-11-05T07:31:10+03:00
Политика

Бурятия и Забайкалье стали частью Дальнего Востока

Ранее регионы входили в состав Сибирского федерального округа
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В состав ДФО теперь входят 11 регионовВ состав ДФО теперь входят 11 регионов
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Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующий указ Президента страны Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства распорядился внести изменения в перечень федеральных округов, утвержденный указом «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».

- Абзац 15 изложить в следующей редакции: «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, - говорится в тексте распоряжения.

С какой целью был изменен состав федеральных округов, не уточняется.

Ранее идею передачи Забайкалья в состав ДВО озвучивал депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, такой шаг позволит краю получать дополнительные дотации, которые государство выделяет в рамках программ по развитию Дальнего Востока.

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