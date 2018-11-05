Бурятия и Забайкалье стали частью Дальнего Востока
Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующий указ Президента страны Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства распорядился внести изменения в перечень федеральных округов, утвержденный указом «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».
- Абзац 15 изложить в следующей редакции: «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, - говорится в тексте распоряжения.
С какой целью был изменен состав федеральных округов, не уточняется.
Ранее идею передачи Забайкалья в состав ДВО озвучивал депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, такой шаг позволит краю получать дополнительные дотации, которые государство выделяет в рамках программ по развитию Дальнего Востока.