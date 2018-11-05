2018-11-05T06:15:36+03:00
Экономика

Строить большой нефтеперерабатывающий завод в Якутии невыгодно

На строительство уйдет около пяти лет
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Сейчас бензин в республику возят за 4 тысячи километров с Анграского заводаСейчас бензин в республику возят за 4 тысячи километров с Анграского заводаФото: ЯСИА
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Строительство большого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Якутии невыгодно из-за климата и займет около пяти лет. При этом производство топлива на мини-НПЗ очень дорогое, завозить его из других регионов дешевле, прокомментировал РИА Новости гендиректор компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев.

- В Якутии уже есть, по-моему, четыре мини-НПЗ, которые время от времени включаются и работают. Почему они не обеспечивают республику топливом? Потому что очень высокая себестоимость, соответственно очень высокая цена нефтепродуктов, которые получаются. Ну а поскольку это мини-НПЗ, то и качество нефтепродуктов достаточно низкое… Можно было бы сейчас задействовать те мини-НПЗ, что есть в Якутии, но только цена на бензин оказалась бы такой, что никаких повышений цен не надо, они и так повысятся, — отметил Танкаев.

По его словам, в 90-е годы в России было построено довольно много мини-НПЗ. В итоге несколько десятков таких заводов в стране сейчас простаивают, потому что не могут конкурировать с большими производствами. У установки по переработке 1 миллиона тонн нефти в год себестоимость в 50 раз ниже, чем у установки мощностью 10 тысяч тонн нефти в год, пояснил эксперт.

По мнению Танкаева, Якутия — не самое лучшее место для строительства большого НПЗ, потому что там очень холодно и, соответственно, достаточно высоки энергозатраты.

- Строить большой нефтеперерабатывающий завод там невыгодно, иначе бы давно построили. Когда приходится возить бензин за четыре тысячи километров, транспортные затраты очень велики и, казалось бы, альтернатива Анграскому заводу, который в основном снабжает республику, должна была бы найтись где-то в районе Якутска. Но не сложилось по климатическим условиям… В принципе можно построить НПЗ, на это понадобится около пяти лет. Что при этом получится с точки зрения себестоимости — сказать сложно. Пока что все попытки обеспечить Якутию топливом собственного производства заканчивались быстро и заканчивались тем, что Ангарский завод благодаря своей себестоимости обыгрывал всех конкурентов, — заключил Танкаев.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев заявил, что из-за высоких цен на топливо на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства топлива для нужд республики.

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