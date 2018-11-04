2018-11-04T12:45:57+03:00
Экономика

Якутия может начать собственное производство топлива

Качество бензина на АЗС республики оставляет желать лучшего
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В Якутии все автозаправочные станции независимыеВ Якутии все автозаправочные станции независимыеФото: РИА Новости
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Из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС республика начнет собственное производство моторного топлива, сообщил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что правительство, прежде всего, волнует цена топлива для населения.

- Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку. Так, с июня месяца оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на 8 рублей, АИ-95 – на 9 рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках "Саханефтегазсбыта", например, при этом повысились на 4 рубля 80 копеек. Таким образом, на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться, — отметил Айсен Николаев.

Накануне вице-премьер страны Дмитрий Козак заявил о необходимости «навести порядок» на рынке независимых АЗС, где часто встречается некачественное топливо. Он привел в пример Якутию, где все автозаправочные станции независимые.

- Качество топлива на АЗС Якутии и Забайкалья действительно порой оставляет желать лучшего. Однако контроль за качеством топлива – это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов, в адрес которых это и прозвучало, — пояснил Николаев.

Не так давно правительству страны пришлось надавить на сырьевые корпорации для заморозки оптовых цен на топливо на уровне 1 июня 2018 года. Нефтяникам пригрозили резко поднять экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если они не примут «правильное» решение о ценах на отечественном топливном рынке. Сырьевым компаниям пришлось принять ультиматум.

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