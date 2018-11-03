2018-11-03T05:18:02+03:00
Звезды

13 якутских проектов получат гранты Президента России

Им будет выделено более 14,6 млн рублей
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В числе победителей конкурса - молодежный фестиваль эвенкийского фольклора «Аюкта»В числе победителей конкурса - молодежный фестиваль эвенкийского фольклора «Аюкта»
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Победителями второго конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества 2018 года стали 2022 проекта. Им будет предоставлено 4,7 млрд рублей.

Якутии будет выделено более 14,6 млн рублей. Поддержку получат 13 проектов: молодежный фестиваль эвенкийского фольклора «Аюкта», проект по популяризации здорового образа жизни охотников-эвенков «Буотамы живительная сила», фестиваль Якутской культуры в городе Вальядолид (Мексика) и другие.

По итогам двух конкурсов 2018 года поддержку получат 3 573 проекта из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей. Это рекордное количество победителей и общая сумма грантов за всю историю грантовой поддержки некоммерческих организаций, соообщает Минвостокразвития РФ.

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