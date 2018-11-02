АЛРОСА выставит на торги более ста особо крупных алмазов
АЛРОСА проведет аукцион по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), а также бриллиантов собственного производства. Аукцион пройдет в Рамат-Гане (Израиль) с 4 по 22 ноября 2018 года.
Компания выставит на торги 127 особо крупных алмазов ювелирного качества общей массой 2244 карата и бриллианты общей массой более 900 карат.
К участию в аукционе приглашены более ста компаний из Бельгии, Гонконга, Израиля, Индии, ОАЭ, США и России.
Этот аукцион станет последним из запланированных АЛРОСА в этом году в Израиле.
- Мы надеемся, что, как и в предыдущих случаях, наша продукция будет пользоваться среди участников торгов повышенным спросом, – отметил директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
Итоги аукциона будут подведены 26 ноября.
По российскому законодательству алмазы специальных размеров могут продаваться только на аукционах. В 2018 году АЛРОСА провела в Рамат-Гане пять таких аукционов. Совокупная выручка составила около 70 млн долларов США.