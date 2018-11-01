Якутия получит рекордное финансирование в рамках проекта «Жилье и городская среда»

1 Нояб. 10:29 2018-11-01T10:28:37+03:00

К 2024 году в республике планируется ликвидировать не менее 920 тысяч квадратных метров аварийного жилья Фото: Архив "КП"

Свои жилищные условия улучшат 50 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Якутия добилась выделения рекордного объема финансирования среди субъектов РФ — 60 млрд рублей.

К 2024 году в республике планируется ликвидировать не менее 920 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.

На эти цели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Якутия получит рекордную сумму — 60 млрд рублей, сообщает ЯСИА. Министр экономики региона Майя Данилова подчеркнула, что это позволит улучшить жилищные условия 50 тысяч человек.