2018-11-01T10:28:37+03:00
Экономика

Якутия получит рекордное финансирование в рамках проекта «Жилье и городская среда»

Свои жилищные условия улучшат 50 тысяч человек
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К 2024 году в республике планируется ликвидировать не менее 920 тысяч квадратных метров аварийного жильяК 2024 году в республике планируется ликвидировать не менее 920 тысяч квадратных метров аварийного жильяФото: Архив "КП"
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Якутия добилась выделения рекордного объема финансирования среди субъектов РФ — 60 млрд рублей.

К 2024 году в республике планируется ликвидировать не менее 920 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.

На эти цели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Якутия получит рекордную сумму — 60 млрд рублей, сообщает ЯСИА. Министр экономики региона Майя Данилова подчеркнула, что это позволит улучшить жилищные условия 50 тысяч человек.

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