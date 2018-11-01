2018-11-01T09:26:56+03:00
Общество

Олимпиада поможет школьникам Якутии поступить в крупнейший вуз за Уралом

Сибирский федеральный университет добавит победителям от 6 до 10 баллов при зачислении
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Ежегодно олимпиада «Бельчонок» собирает способных школьников со всей РоссииЕжегодно олимпиада «Бельчонок» собирает способных школьников со всей РоссииФото: Архив "КП"
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Олимпиада «Бельчонок», которую традиционно проводит СФУ, позволит учащимся якутских школ повысить свой результат в рейтинге абитуриентов. Как сообщили в пресс-службе вуза, отборочный этап уже стартовал и продлится до 14 января 2019 года. Как и в прошлые годы, отбор лидеров в первом этапе проводится в дистанционном режиме. Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте СФУ и выполнить онлайн-задания.

Ученикам 2-11 классов доступны задачи по математике и информатике, 7-11 классов — по физике, 8-11 классов — по химии. Ученикам 9-11 классов предлагают проверить знания в биологии и обществознании. Обладатели лучших результатов отборочного этапа будут допущены к очному этапу, который и выявит победителей.

Ежегодно олимпиада «Бельчонок» собирает способных школьников со всей России. В прошлом учебном году в ней приняли участие 16 тысяч ребят из 40 регионов нашей страны. Призеры «Бельчонка» в качестве награды получили дополнительные баллы в рейтинге абитуриентов СФУ.

Напомним, Сибирский федеральный университет входит в ТОП-15 высших учебных заведений России. Самый крупный за Уралом вуз, базирующийся в Красноярске, сформирован путем объединения пяти университетов, поэтому на данный момент для абитуриентов в СФУ предусмотрено около 6000 бюджетных мест по 100 направлениям подготовки и специальностям. На данный момент в красноярском вузе и его филиалах обучаются 35 тысяч студентов.

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