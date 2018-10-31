Озвучена предварительная сумма ущерба, нанесённого рекам Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй

31 Окт. 08:35 2018-10-31T09:48:30+03:00

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На совещании по вопросам экологической обстановки на водных объектах Вилюйской группы районов, проведённом накануне в Верхневилюйске главой Якутии Айсеном Николаевым, озвучен предварительный расчёт ущерба, нанесённый водным объектам рек Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй, загрязнённых в результате прорыва дамб дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» АК «АЛРОСА».

Как сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев, предварительный расчёт ущерба произведён по методике исчисления размера вреда, причинённого водным объектам, утверждённой Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

«Ущерб составляет по реке Ирелях – 11 млн 190 тыс. рублей, по реке Малая Ботуобуя – 4 млрд 67 млн рублей. Ущерб реке Вилюй рассчитан Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и составил 22 млрд 700 млн рублей. Расчёт находится на согласовании в Росприроднадзоре в Москве», – сказал Сахамин Афанасьев.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность что консенсус с «АЛРОСА» по этому вопросу будет достигнут. «По выявлению окончательной суммы ущерба, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства и федеральные контролирующие органы в соответствующем порядке обратятся в арбитражный суд, компания при желании сможет оспорить сумму ущерба также в судебном порядке. В любом случае, компенсация будет направлена на создание системы обеспечения жителей улусов «алмазной провинции» чистой водой», – подчеркнул глава республики.