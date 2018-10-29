В Якутии извлекли капсулу с письмом комсомольцев 1979 года

29 Окт. 12:53 2018-10-29T12:57:29+03:00

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29 октября, в день рождения комсомола, в поселке Чернышевском в торжественной обстановке была извлечена капсула с посланием комсомольцев, написанное ровно 39 лет назад, 29 октября. На его место поместили новое послание – от нынешней молодежи тем, кто прочитает его в 2043 году.

Письмо извлекли из каменной глыбы, установленной на площади Победы, комсомолец 70-х годов Александр Кожухов и Галина Медведева, у которой до сих пор хранится путевка №1 обкома комсомола ЯАССР по направлению на ударную стройку Вилюйской ГЭС. Александр Васильевич зачитал текст послания перед всеми участниками мероприятия, не скрывая своего волнения:

«Через годы и поколения в день 60-летия Ленинского комсомола комсомольцы и молодежь пос. Чернышевского обращается к вам, нашим последователям, молодежи 2018 года, юбилейного года – столетия со дня рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи...Мы уверены – и в эру коммунизма будет продолжаться великое строительство на якутской земле. Когда вы будете возводить атомные электростанции на таежных просторах нашей республики, осваивать новые районы богатой якутской земли, строить на реке Лене мощную гидростанцию, на вашем пути станут трудности и тогда пусть ваша память позовет нас, и мы протянем руку помощи в ваше прекрасное будущее... Вам с берегов могучего Вилюя мы протягиваем руку дружбы и передаем свою трудовую эстафету", - говорится в послании.

Нынешнее молодое поколение тоже написало послание в будущее. Оно будет зачитано ровно через 25 лет — 29 октября 2043 года. Капсула с письмом помещена в то же самое место