2018-10-29T04:16:12+03:00
Общество

Инструктор боевых искусств нарисовала портрет главы Якутии

Айсен Николаев оценил необычный подарок и порекомендовал девушке заняться всерьез живописью
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Портрет нарисован цветными карандашами.Портрет нарисован цветными карандашами.Фото: Социальные сети
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В субботу, 27 октября, главе Якутии Айсену Николаеву преподнесли необычный подарок - его портрет, нарисованный цветными карандашами. Автором рисунка стала инструктор боевых искусств, которая нигде специально рисованию не училась.

"Представляете, насколько талантливые у нас в Якутии люди встречаются? Александра Цюхцинская не художник, а инструктор северной школы боевых искусств Ген-Син-Кан, основанной в Якутии ее отцом, Целестином Яновичем Цюхцинским. Поблагодарил девушку за такой сюрприз и сказал, что, по-моему, ей стоит серьезно подумать о развитии в направлении изобразительного искусства», — рассказал о подарке в инстаграме Айсен Николаев.

Отметим, что жители Якутии часто рисуют портрет главы Якутии в разной манере, даже пекут торты с его изборажением.

Кто заказчик торта, кондитер не уточнила. Фото: Социальные сети

Кто заказчик торта, кондитер не уточнила.Фото: Социальные сети

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