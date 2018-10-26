Глава Якутии предложил наградить отличившихся в ликвидации последствий паводка

26 Окт. 10:46 2018-10-26T10:52:53+03:00

Правительством республики были мобилизованы все ресурсы на восстановительные работы после разгула стихии.

Республика в этом году пережила сильнейшее наводнение за последние 20 лет паводок

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Глава Якутии Айсен Николаев провел в режиме видеоконференцсвязи совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального характера на территории республики, связанной с паводком 2018 года. По итогам докладов, Ил Дархан сообщил о завершающей стадии восстановительных работ в пострадавших районах и предложил наградить отличившихся в процессе ликвидации стихии граждан.

«Прошу в установленном порядке внести представления для того, чтобы наградить особо отличившихся в ликвидации последствий весеннего паводка граждан, как представителей властей, так и простых людей, которые на местах сделали очень много для минимизации потерь в ходе этого наводнения. Благодаря их работе хозяйство наших муниципальных образований восстанавливалось в кратчайшие сроки», — сказал Айсен Николаев.

Он также напомнил, что немаловажную роль в ликвидации последствий стихии сыграла и помощь на федеральном уровне, а также от неравнодушных граждан. «Хотелось бы выразить благодарность правительству России. После того как я вышел к президенту страны, быстро разрешились многие проблемы, вовремя поступила финансовая помощь в бюджет республики. Также помощь поступила со всей республики, многие помогали на местах, оказывалась поддержка от местных предпринимателей и граждан», — добавил глава Якутии.

По информации первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова, из предусмотренных в рамках указа 26 мероприятий сейчас реализовано 22.

Отметим, что республика в этом году пережила сильнейший за последние 20 лет паводок.