Якутянка Наталья Строева выступит на "Мисс Мира" в платье от молдавского дизайнера

26 Окт. 03:43 2018-10-26T03:47:44+03:00

Финал "Мисс Мира" пройдет 8 декабря в Китае на острове Хайнань. Фото: Социальные сети

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Якутянка Наталья Строева, которая представит Россию на международном конкурсе красоты Мисс Мира-2018, презентовала вечернее платье для предстоящего конкурса на пресс-конференции ТАСС 25 октября в Москве. Дизайнером ее наряда стала известный молдавский дизайнер Ольга Бланк.

«Дизайнером моего наряда стала талантливая и невероятно стильная Ольга Бланк, которая ежегодно занимается пошивом нарядов для международных и национальных конкурсов красоты», — отметила Наталья Строева на странице в инстаграме.

Также она рассказала, что ее первая примерка платья состоялась вчера. «Платье создавалось в Молдавии и только приехало в Москву, так что еще немного подшаманив с некоторыми элементами, мы получим идеальную сказку», — пояснила участница Мисс Мира-2018 из Якутии.

Наталья дала пресс-конференцию в Москве.

В ходе самой пресс-конференции Строева заявила, что, несмотря на успешное участие в конкурсах красоты, намерена стать врачом. Сейчас она учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова. В дальнейшем она планирует стать косметологом-дерматологом, а затем хочет повысить квалификацию и стать пластическим хирургом.

Наталья Строева презентовала вечернее платье для участия на "Мисс Мира"Наталья Строева представит Россию на международном конкурсе «Мисс Мира — 2018», финал которого пройдет 8 декабря в Китае на острове Хайнань.