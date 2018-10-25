Кузьмин, Манчаары, Николаев: Якутяне выбирают имя аэропорту столицы республики

25 Окт. 08:11 2018-10-25T08:15:58+03:00

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В республике продолжается обсуждение кандидатур на присвоение имени аэропорту Якутска. С 22 начался второй этап, в рамках которого якутяне могут внести свои предложения и дополнить список имен-претендентов для дальнейшего голосования.

Проект «Великие имена России» - общенациональный конкурс по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. На сайте Великиеимена.рф в формате общенационального конкурса будут выбраны имена выдающихся соотечественников, которые присвоят 45 аэропортам страны, в том числе воздушной гавани Якутска.

Общественная палата республики представила список для голосования, в который вошли десять кандидатур известных якутян, именами которых предлагается назвать аэропорт «Якутск»:

1) Бекетов Петр Иванович – русский путешественник, основатель г.Якутска;

2) Жирков Марк Николаевич – заслуженный деятель искусств, первый якутский композитор;

3) Ксенофонтов Гавриил Васильевич – этнограф, исследователь фольклора северных народов;

4) Кузьмин Валерий Ильич – Герой Социалистического труда, один из первых якутских летчиков;

5) Кулаковский Алексей Елисеевич – якутский писатель, один из основоположников якутской литературы;

6) Ларионов Владимир Петрович – якутский ученый, академик Российской академии наук;

7) Манчаары Василий – национальный герой, известный сказитель и запевала;

8) Николаев Михаил Ефимович – государственный и политический деятель, первый Президент Республики Саха (Якутия);

9) Ойунский Платон Алексеевич – основоположник якутской советской литературы, ученый-филолог и общественный деятель;

10) Тыгын Дархан – князь кангаласского племени якутов, объединитель якутских племен.

До 28 октября жители республики могут внести свои предложения и дополнить список непосредственно на сайте ВеликиеИмена.рф, а также в четырех волонтерских пунктах, расположенных на первом этаже аэропорта «Якутск», в кинотеатре «Синема центр», музейном комплексе «Россия – моя история» и в здании Общественной палаты по ул.Курашова, 24, 4 эт.

Сформированный на втором этапе список имен-претендентов будет опубликован на сайте ВеликиеИмена.рф.

Третий этап конкурса состоится с 29 октября по 7 ноября, по результатам которого и определится тройка имен-претендентов. Финальное голосование стартует с 8 по 30 ноября. Проголосовать можно будет несколькими способами: на сайте проекта, в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, путем отправки СМС-сообщения, в волонтерских пунктах и на борту самолетов.

О том, какое имя получит аэропорт «Якутск», мы узнаем уже 5 декабря в рамках проведения всероссийского ежегодного форума «Добровольцы России».

«Якутяне активно участвуют во всероссийском проекте «Великие имена России», оставляют свои предложения на сайте, приходят на волонтерские пункты. В адрес Общественной палаты республики поступило более 200 анкет, которые сейчас обрабатываются. К примеру, администрация Борогонского наслега Усть-Алданского улуса предложила включить имя Сэhэна Аржакова. Также поступают предложения дополнить список именем первой и единственной якутской девушкой Веры Захаровой, севшей за штурвал самолета. Отмечу, что дополнительные кандидатуры будут включены в список, если за них отдадут свои голоса более 500 человек. Предлагайте, выбирайте, голосуйте!» - прокомментировал ход проведения проекта «Великие имена России» эксперт аппарата Общественной палаты РС(Я) Владислав Окороков.