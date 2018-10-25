"Мы верили, что нас найдут": Потерявшиеся в анабарской тундре рассказали, как им удалось выжить

25 Окт. 04:17 2018-10-25T04:26:58+03:00

Северные люди никогда не сдаются. Выживание у них в крови.

Две ночи люди ночевали под открытым небом, пока не наткнулись на охотничью избушку

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Пропавшие и найденные в Анабарском улусе и обнаружившая их поисковая группа благополучно прибыли в Юрюнг-Хая. После осмотра в сельской больнице всех троих отпустили домой.

Дочку и отца Туприных и их друга Федора Спиридонова обнаружила группа начальника караула МПЧ-2 села Юрюнг Хая Ильи Попова. По словам Попова, им повезло наткнуться в тундре на следы потерявшихся.

«Мы поехали по их следам. Въехали в устье реки Средний. Уже начало темнеть, и вдруг мы увидели свет вдалеке. Оказалось, что Туприны и Спиридонов увидели фонари наших буранов и наскоро разожгли огонь«, — рассказал он.

Как выяснилось, по пути в Юрюнг-Хая они потеряли ориентир в темноте и пока искали дорогу, закончилось топливо. Первые двое суток ночевали под открытым небом. Несмотря на то, что ночи в анабарской тундре холодные, никто не получил обморожений. Последние четыре дня ночевали в охотничьих избушках. В первой из них припасов не оказалось. Потом нашли ещё одну, где было продовольствие. Спасибо непреложному правилу на Севере – оставлять в охотничьих зимовьях продукты питания. По словам Попова, именно это, а также то, что люди держались вместе, помогло им выжить.

Поиски продолжались четыре дня, но Илья Попов и его товарищи говорят, что готовы были искать земляков до последнего. Сами потерявшиеся до последнего не теряли надежды. По словам Олега Туприна, они видели искавший их вертолет, но не смогли привлечь его внимание.

К счастью, пурга не успела замести следы от снегохода, благодаря этому наземная группа спасателей двигалась в нужном направлении.

«Увидев огни снегоходов, мы сразу разожгли огонь, чтобы нас заметили. Это было примерно в половине седьмого вечера, было уже темно. Нас нашли на речке Средний, между Саскылахом и Юрюнг-Хаей. Думаю, что в 60 километрах от Саскылаха. Не передать словам, какие мы испытали радость и облегчение", — делится Олег Туприн.

По прибытии в село их осмотрели в местной больнице, после чего отпустили домой.

«Я вообще не боялась, потому что очень верила в своего отца. Я твёрдо знала, что рядом с ним ничего плохого с нами не случится. И я надеялась, что нас найдут. Спасибо большое всем жителям Якутии, которые волновались за нас", — призналась дочка Кэрэчээнэ.

Напомним, дочь и отец Туприны вместе с другом семьи Федором Спиридоновым выехали из Саскылаха в Юрюнг-Хая вечером 18 октября. 20 октября в ЕДДС Анабарского района поступил сигнал о том, что они перестали выходит на связь. В этот же день были начаты поиски, в которых были задействованы пять поисковых групп, восемь снегоходов и один вертолет. О том, что пропавшие найдены живыми, спасатели сообщили в 24 октября около семи часов вечера.