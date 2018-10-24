Пропавшие в Анабарском улусе люди найдены живыми
Как сообщили в ЕДДС Анабарского района, пропавших Кэрэчээнэу Туприну, ее отца Олега Туприна и друга семьи Федора Спиридонова нашли живыми около 18 часов в 50 км от села Саскылах. Сейчас их везут домой в Юрюнг-Хаю.
Как сообщил заместитель главы Анабарского улуса Валерий Зедгенидзев, отец и дочь Туприны и их семейный друг Федор Спиридонов нашлись живыми и невредимыми. Их нашел местный житель Илья Попов у речки Тонообут.
Сообщение о том, что пропавших нашли, поступило в ЕДДС района в 18.45. Их обнаружили на берегу реки в местности Средний в 50 км от села Саскылах. «Угрозы для жизни нет, все хорошо. Сейчас из везут туда, куда они ехали — в Юрюнг-Хаю", — сообщили в ЕДДС Анабарского района.