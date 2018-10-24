2018-10-24T13:28:32+03:00
Происшествия

Пропавшие в Анабарском улусе люди найдены живыми

Девушку, ее отца и друга семьи искали с 18 октября. Угрозы для их жизни нет
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Людей нашел местный житель, участвовавший в поисках.Людей нашел местный житель, участвовавший в поисках.
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Как сообщили в ЕДДС Анабарского района, пропавших Кэрэчээнэу Туприну, ее отца Олега Туприна и друга семьи Федора Спиридонова нашли живыми около 18 часов в 50 км от села Саскылах. Сейчас их везут домой в Юрюнг-Хаю.

Как сообщил заместитель главы Анабарского улуса Валерий Зедгенидзев, отец и дочь Туприны и их семейный друг Федор Спиридонов нашлись живыми и невредимыми. Их нашел местный житель Илья Попов у речки Тонообут.

Сообщение о том, что пропавших нашли, поступило в ЕДДС района в 18.45. Их обнаружили на берегу реки в местности Средний в 50 км от села Саскылах. «Угрозы для жизни нет, все хорошо. Сейчас из везут туда, куда они ехали — в Юрюнг-Хаю", — сообщили в ЕДДС Анабарского района.

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