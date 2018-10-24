В Якутске 10 многоквартирных домов остались без голубого топлива из-за повреждение газопровода

24 Окт. 09:34 2018-10-24T09:37:22+03:00

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Полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы по улице Бестужева-Марлинского, где 19 октября компания «Су-888», занимающаяся реконструкцией улицы, во время земляных работ повредила газопровод высокого давления диаметром 57 мм.

"Инцидент произошел из-за несоблюдения утвержденного проекта. Земляные работы должны были производиться на другой стороне улицы. В октябре это второй случай повреждения газопровода. На этот раз поврежден газопровод высокого давления, обеспечивающий газом район Авиагруппы. На восстановительную работу нами подключены все службы Управления, так как кроме замены поврежденной трубы на новую протяженностью более 50 метров, необходимо отключить жилые дома от газоснабжения, произвести сброс газа, затем после испытательных работ заново его запустить. Это затратный, большой объем работы", - прокомментировал главный инженер УГРС Петр Данилов.

Начальник ремонтной службы Андрей Гусев добавил, что из-за халатности работников дорожной компании люди могут остаться без газа. «Мы работаем без остановки, чтобы наладить газоснабжение. Сегодня до 19 часов вечера работу завершим», - отметил он.

Параллельно аварийно-диспетчерская служба ведет работу по восстановлению газоснабжения котельных, жилых домов и предприятий. В районе Авиагруппы без газа остались 4 газорегуляторных пункта, 18 котельных, 10 многоквартирных домов. 120 частным домам пока газ не отключили, но при необходимости это может быть сделано.