2018-10-24T05:01:27+03:00
Происшествия

В шести районах Якутии ожидается сильный снегопад

МЧС призывает воздержаться от поездок до улучшения погодных условий
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Населению рекомендовано соблюдать правила безопасности.Населению рекомендовано соблюдать правила безопасности.
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Согласно данным Якутского управления Гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Нерюнгринском, на востоке Алданского, Усть-Майском, Амгинском, в Томпонском и Чурапчинском районах ожидается снег, местами сильный.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями Главное управление МЧС России по Якутии рекомендует населению вышеуказанных районов соблюдать правила безопасности. Особенно предельно внимательными на дороге нужно быть водителям, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек.

Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните по номерам: (4112) 42-40-32, 112, (4112) 39-99-99.

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