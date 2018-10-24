2018-10-24T05:18:28+03:00
Происшествия

Якутский бизнесмен готов оплатить услуги вертолета для поисков пропавших людей в Анабарах

Шестые сутки на севере Якутии ищут молодую девушку, ее отца и друга их семьи
Поделиться:
Сегодня утром на поиски людей вылетел вертолет.Сегодня утром на поиски людей вылетел вертолет.
Изменить размер текста:

Шестые сутки ищут пропавших людей в Анабарском улусе Якутии. Родные и местные жители выразили возмущение в социальных сетях, что поиск молодой девушки, ее отца и друга их семьи ведется только наземной группой. Одной из трех пропавших является певица, инстаграм-звезда, одна из сестер-близнецов 19-летняя Кэрэчээнэ Туприна.

Свою помощь готов предложить якутский предприниматель Афанасий Алексеев, который вызвался оплатить услуги вылета вертолета в район зоны поисков.

Предприниматель Афанасий Алексеев готов помочь в поисках пропавших в Анабаре.

Предприниматель Афанасий Алексеев готов помочь в поисках пропавших в Анабаре.

"Люди стали отмечать меня в публикациях в социальных сетях и просить о помощи. Если действительно есть потребность в финансовой поддержке вылета вертолета, то я готов помочь. Главное — не деньги, а спасение людей", — прокомментировал бизнесмен Алексеев.

Правда, он признался, что пока не связывался с родственниками пропавших, но если ему авиакомпания, которая готова предоставить авиатранспорт, предъявят счет и сумму, то он согласен покрыть все расходы.

Вчера, 23 октября, с сестрой-близняшкой пропавшей Кэрэчээни поговорил по телефону глава республики. Он проинформировал её обо всех принимаемых мерах и планах по поиску её родственников. Айсен Николаев высказал слова поддержки и выразил надежду на положительный исход поисковой операции.

Сегодня утром вылетелел на поиски вертолет компании "АЛРОСА". На борт взяли четверых местных охотников, которые хорошо знают территорию.

Также поиски осуществляет наземная группа на восьми снегоходах и одном вездеходе.

Готовится вылетететь в Анабарский улус и оперативная группа спасателей Службы спасения в составе трёх человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Днях Дальнего Востока в Москве Якутия представит туристические продукты
Из Магана в Борогонцы начал летать пассажирский самолет
Из Якутска в Таиланд будут летать прямые рейсы
Автодорога «Амга» до Усть-Маи откроется 20 ноября
Якутия возглавит Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
Абыйские инспекторы охраны природы спасли раненого лебедя
В Якутске вор обокрал пенсионеров, прикинувшись электриком
В Якутске жители двух домов остались без тепла и воды
С 1 ноября пенсионеры могут летать по Якутии со скидкой
Памятник доисторическому бизону украсил въезд в село Сыдыбыл
Якутские балалаечники выступят в Санкт-Петербурге
Мирнинский «Алмаз» возглавил турнирную таблицу чемпионат страны по мини-футболу
Пенфонд Якутии предупредил о сомнительных организациях, зарабатывающих на консультациях по пенсии
Борец из Якутии завоевал "золото" всероссийского турнира
В Якутске стартовала благотворительная акция "Корзинка добра"
В Якутске две пенсионерки оказались под колосами автомобиля
В Якутии инвалид взыскал с клиники 600 тысяч рублей
Якутский оперный исполнитель дебютировал на сцене Мариинки
В Якутии посчитали численность северных оленей
В Якутии снимают фильм о сестре милосердия Кэт Марсден