Якутский бизнесмен готов оплатить услуги вертолета для поисков пропавших людей в Анабарах

24 Окт. 03:32 2018-10-24T05:18:28+03:00

Шестые сутки на севере Якутии ищут молодую девушку, ее отца и друга их семьи

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Шестые сутки ищут пропавших людей в Анабарском улусе Якутии. Родные и местные жители выразили возмущение в социальных сетях, что поиск молодой девушки, ее отца и друга их семьи ведется только наземной группой. Одной из трех пропавших является певица, инстаграм-звезда, одна из сестер-близнецов 19-летняя Кэрэчээнэ Туприна.

Свою помощь готов предложить якутский предприниматель Афанасий Алексеев, который вызвался оплатить услуги вылета вертолета в район зоны поисков.

Предприниматель Афанасий Алексеев готов помочь в поисках пропавших в Анабаре.

"Люди стали отмечать меня в публикациях в социальных сетях и просить о помощи. Если действительно есть потребность в финансовой поддержке вылета вертолета, то я готов помочь. Главное — не деньги, а спасение людей", — прокомментировал бизнесмен Алексеев.

Правда, он признался, что пока не связывался с родственниками пропавших, но если ему авиакомпания, которая готова предоставить авиатранспорт, предъявят счет и сумму, то он согласен покрыть все расходы.

Вчера, 23 октября, с сестрой-близняшкой пропавшей Кэрэчээни поговорил по телефону глава республики. Он проинформировал её обо всех принимаемых мерах и планах по поиску её родственников. Айсен Николаев высказал слова поддержки и выразил надежду на положительный исход поисковой операции.

Сегодня утром вылетелел на поиски вертолет компании "АЛРОСА". На борт взяли четверых местных охотников, которые хорошо знают территорию.

Также поиски осуществляет наземная группа на восьми снегоходах и одном вездеходе.

Готовится вылетететь в Анабарский улус и оперативная группа спасателей Службы спасения в составе трёх человек.