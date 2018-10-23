Режиссер из Якутии претендует на золотого Орфея конкурса "ТЭФИ-Регион"

23 Окт. 06:52 2018-10-23T06:56:32+03:00

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В Краснодаре состоялась церемония награждения финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» по двум тематическим направлениям — «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Среди финалистов — якутский режиссёр.

Из 481 работ члены жюри выбрали тройки финалистов в 20 номинациях. В номинации “ТВ и жизнь. Специальный проект” в число претендентов на победу отобрана работа «Якутия. Прощание с веком #Глава III» якутского режиссера Ивана Кривогорницына.

Напомним, что буквально две недели назад другая его работа – документальный фильм «Ганнибал» — получил в Екатеринбурге специальные призы открытого фестиваля документального кино «Россия» и международного фестиваля «Докер».

До этого микрофильм Кривогорницына «Олонхосут» победил на международном кинофестивале «Дух огня»в Ханты-Мансийске, а документальный фильм «Ганнибал» был отобран во внеконкурсную программу московского международного кинофестиваля «Артдокфест».

«Это большой и уникальный авторский телепроект, цикл о людях и времени длиною в 18 лет. Проект выходил в 1999, 2009 и 2018 годах. В 1999 году герои передачи за одну телеминуту попытались сфокусированным личным взглядом оглянуться на уходящий XX век. Многие тогда захотели заглянуть в будущее, а теперь, кто с грустью, кто с иронией сверяет свои надежды. Герои передачи (а их было ровно сто) — все разные, столь же разнообразны их мысли о жизни, о времени, о себе. Сегодня из ста героев мы не увидим многих, здесь само время и жизнь выступает в роли драматурга. Некоторые ушли из жизни, есть те, кто отказался сниматься в продолжении цикла, многие затерялись на просторах страны. Проект не иллюстрирует внешнее воздействие времени на людей, а создает человеческое произведение. Полный портрет героя нашего времени складывается из разных мнений, субъективных и очень личных. И задача проекта – показать выхваченное из времени лицо», – рассказал о своем проекте автор Иван Кривогорницын.

Через месяц, 26 ноября, мы узнаем, получит ли якутский режиссер своего “Орфея”.