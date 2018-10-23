Среди пропавших в Анабарском улусе оказалась одна из знаменитых сестер-близняшек Туприных

23 Окт. 03:21 2018-10-23T03:29:33+03:00

Сестры Туприны стали известны после того, как записали ролик на песню "Туман". Фото: Социальные сети

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Одной из трех пропавших в Анабарском улусе является певица, инстаграм-звезда, одна из сестер-близнецов 19-летняя Кэрэчээнэ Туприна. Двое других — ее отец Олег Туприн и друг семьи Федор Спиридонов.

Это официально подтвердил заместитель главы администрации района Валерий Зедгенидзев.

Напомним, информация о пропаже трех человек, которые не доехали в установленный срок до пункта назначения, поступила в ЕДДС Анабарского района. 18 октября в пять часов вечера из села Саскылах в сторону Юрюнг-Хая на снегоходе «Буран» выехали двое мужчин и девушка. До сегодняшнего дня к месту назначения они не прибыли.

Девушки с отцом.Фото: Социальные сети

Предварительно установлено, что один из пропавших приехал в Саскылах за дочерью, которая 17 октября прилетела из Якутска, вместе они отправились на снегоходе в Юрюнг-Хаю. В поисковых мероприятиях была задействована группа в составе начальника караула МПЧ №2 с.Юрюнг-Хая ОГПС РС(Я)№10 по МО «Анабарский район» и двух местных жителей. Они передвигаются на двух снегоходах и оснащены спутниковой связью.

20 октября после обеда проведен облет на вертолете. Поиск с воздуха результатов не дал.

21 октября из села Юрюнг-Хая выехала поисковая группа. С наступлением темноты поиски прекратились и были возобновлены сегодня в 9.30 утра. Поисковики намерены проверить все охотничьи домики. В сторону возможного маршрута пропавших дополнительно выехал вездеход с экипажем в составе трех человек.

По словам местных жителей, отец Кэрэчээни человек опытный, знает эти места хорошо. Так все надеятся на хороший исход событий.