Якутский дизайнер Юрий Лукин участвует в проекте «Подиум»

19 Окт. 06:29 2018-10-19T06:33:39+03:00

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На телеканале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Подиум», в котором соревнуются дизайнеры и модельеры России. В проекте участвует и молодой дизайнер из Якутии Юрий Лукин.

Из ста желающих именитые дизайнеры России Виктория Андриянова, Алена Ахматулина, Васса и Игорь Гуляев отобрали 16 лучших. Первым испытание стало создание предмета одежды из различных материалов, которые были в комнате особняка, где расположились конкурсанты. Этот этап Юрий Лукин с легкостью прошел. Он сшил кимоно, названное одной из лучших работ этого непростого задания.

«Юра очень круто шьет", — отозвалась одна из конкурсанток Елизавета Костюкова. Некоторые дизайнеры называют якутского дизайнер своим главным конкурентом. «Он хорошо шьет и придумывает. Я вообще не понимаю, откуда у него в Якутии есть интернет», — сказал один из них.

На первом задании якутский дизайнер сшил кимоно, которое поразило жюри.

Юрий признается, что во время кастинга очень нервничал, но жюри его похвалило и назвало «талантливым парнем«. Лукин описал свой стиль работы как «этнический урбан». «Я родился в селе Соттинцы четвертым ребенком из пяти. Я на своем нутре ощутил, что вещи надо ценить, чинить", — сказал дизайнер.

Отметим, что в проекте «Подиум» должен был участвовать еще один якутский дизайнер — Петр Яковлев, но в последний момент он отказался.