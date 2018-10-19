2018-10-19T06:33:39+03:00
Общество

Якутский дизайнер Юрий Лукин участвует в проекте «Подиум»

Работа модельера признана одной из лучших на первом этапе шоу
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Юрий Лукин вполне может победить на проекте.Юрий Лукин вполне может победить на проекте.
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На телеканале «Пятница!» стартовало реалити-шоу «Подиум», в котором соревнуются дизайнеры и модельеры России. В проекте участвует и молодой дизайнер из Якутии Юрий Лукин.

Из ста желающих именитые дизайнеры России Виктория Андриянова, Алена Ахматулина, Васса и Игорь Гуляев отобрали 16 лучших. Первым испытание стало создание предмета одежды из различных материалов, которые были в комнате особняка, где расположились конкурсанты. Этот этап Юрий Лукин с легкостью прошел. Он сшил кимоно, названное одной из лучших работ этого непростого задания.

«Юра очень круто шьет", — отозвалась одна из конкурсанток Елизавета Костюкова. Некоторые дизайнеры называют якутского дизайнер своим главным конкурентом. «Он хорошо шьет и придумывает. Я вообще не понимаю, откуда у него в Якутии есть интернет», — сказал один из них.

На первом задании якутский дизайнер сшил кимоно, которое поразило жюри.

На первом задании якутский дизайнер сшил кимоно, которое поразило жюри.

Юрий признается, что во время кастинга очень нервничал, но жюри его похвалило и назвало «талантливым парнем«. Лукин описал свой стиль работы как «этнический урбан». «Я родился в селе Соттинцы четвертым ребенком из пяти. Я на своем нутре ощутил, что вещи надо ценить, чинить", — сказал дизайнер.

Отметим, что в проекте «Подиум» должен был участвовать еще один якутский дизайнер — Петр Яковлев, но в последний момент он отказался.

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