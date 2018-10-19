Из аэропорта "Якутск" эвакуировали всех пассажиров и сотрудников

19 Окт. 03:40 2018-10-19T03:45:41+03:00

Из аэропорта было эвакуировано 400 человек.

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Сегодня утром в аэропорту "Якутск" была объявлена тревога - эвакуировали всех пассажиров и сотрудников. Причиной стала дымовая шашка, обнаруженная в мусорном баке. На месте работали кинологи, служба авиабезопасности аэропорта, специальные службы.

Эвакуация прошла организованно, согласно инструкции. После проверки всех помещений, вызванной обнаружением дымовой шашки в мусорном баке. Воздушная гавань возобновила свою работу в 9.25. Были задержаны несколько рейсов.