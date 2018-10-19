2018-10-19T03:45:41+03:00
Происшествия

Из аэропорта "Якутск" эвакуировали всех пассажиров и сотрудников

Причиной инцидента стала дымовая шашка в мусорном баке
Поделиться:
Из аэропорта было эвакуировано 400 человек.Из аэропорта было эвакуировано 400 человек.
Изменить размер текста:

Сегодня утром в аэропорту "Якутск" была объявлена тревога - эвакуировали всех пассажиров и сотрудников. Причиной стала дымовая шашка, обнаруженная в мусорном баке. На месте работали кинологи, служба авиабезопасности аэропорта, специальные службы.

Эвакуация прошла организованно, согласно инструкции. После проверки всех помещений, вызванной обнаружением дымовой шашки в мусорном баке. Воздушная гавань возобновила свою работу в 9.25. Были задержаны несколько рейсов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Мирнинском районе за каждого сотого ребенка семьям будут платить по 20 тысяч рублей
Якутяне напишут этнографический диктант
В Якутске состоялась социальная акция «Путь к дому»
В Якутске в выходные состоится ярмарка свежей рыбы
На ледовом автозимнике через реку Лену начаты подготовительные работы
Дело об убийстве чемпиона мира Макарова отложено
Жители Ленска обнаружили живую бабочку в октябре
Якутянки победили в первой игре чемпионата России по волейболу сидя
В выходные в Якутске пройдут массовые проверки водителей
Подсветка якутской телебашни не будет включена в знак траура по жертвам трагедии в Керчи
В Якутии установлен прожиточный минимум пенсионеров
Республиканский маммологический центр проведет Дни открытых дверей
В Якутске почтили память погибших в Керчи
Из Магана в Борогонцы в период распутицы начнет летать самолет
Два центра оценки квалификаций открыты в Якутске
В Якутске гардеробщица украла сумку у посетительницы ресторана
В Якутии проходят профилактические рейды на акваториях
Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
В Якутии на обеспечить жильем детей-сирот выделено более миллиарда рублей
В Абыйском районе введена в эксплуатацию рыбопромысловая база
В исправительных учреждениях Якутии развивают подсобное хозяйство
Глава Якутии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
В Якутии на поиски пропавшей женщины на реке Алдан выехала водолазная группа
Еще один якутянин выбыл из борьбы за медаль чемпионата России по боксу
Якутская спортсменка Алена Дмитриева получила звание заслуженного мастера спорта РФ
МАК еще не готов озвучить результаты авиапроисшествия в Якутске
Объём инвестпрограммы Якутии на 2019 год составит более 7,6 млрд рублей
В Якутии демонтируют наплавные мосты