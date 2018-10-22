В Анабарском районе Якутии трое человек выехали на буране и пропали

22 Окт. 10:53 2018-10-22T10:56:27+03:00

Уже несколько дней поисковые группы не могут найти пропавших людей.

Двое мужчин и девушка еще 18 октября отправились из одного села в другое и не дают о себе знать

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От ЕДДС Анабарского района поступило сообщение о пропаже трех человек — двоих мужчин и одной девушки, которые не доехали в установленный срок до пункта назначения.

В результате сбора информации установлено, что 18 октября в пять часов вечера из села Саскылах в сторону Юрюнг-Хая на снегоходе «Буран» выехали двое мужчин и девушка. До сегодняшнего дня к месту назначения они не прибыли.

Предварительно установлено, что один из пропавших приехал в Саскылах за дочерью, которая 17 октября прилетела из Якутска, вместе они отправились на снегоходе в Юрюнг-Хаю.

В поисковых мероприятиях была задействована группа в составе начальника караула МПЧ №2 с.Юрюнг-Хая ОГПС РС(Я)№10 по МО «Анабарский район» и двух местных жителей. Они передвигаются на двух снегоходах и оснащены спутниковой связью.

20 октября после обеда проведен облет на вертолете. Поиск с воздуха результатов не дал.

21 октября из села Юрюнг-Хая выехала поисковая группа. С наступлением темноты поиски прекратились и были возобновлены сегодня в 9.30 утра. Поисковики намерены проверить все охотничьи домики. В сторону возможного маршрута пропавших дополнительно выехал вездеход с экипажем в составе трех человек.

В данный момент температура воздуха в зоне поисков — 11С.