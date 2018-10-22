Якутский фильм "Царь-птица" завоевал главный приз Канадского кинофестиваля

22 Окт. 05:29 2018-10-22T05:33:54+03:00

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Якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова признан лучшей драмой 19 Международного кинофестиваля ImagineNative в Торонто. Об этом на своей странице в Facebook сообщила продюсер Сардана Саввина.

В своей публикации Сардана Саввина направила свои поздравления режиссёру Эдуарду Новикову, всей команде фильма и компании «Сахафильм».

За главную номинацию «Best Feature Drama» сразились десять киноработ. За победу в ней предусматривается награда в 2 тысячи долларов.

Кинофестиваль «imagineNATIVE» — крупнейшее событие, в котором принимают участие лучшие фильмы со всего мира. Отметим, что организаторы оценивают не только канадские фильмы, но и международных кинематографистов. Цель фестиваля — создать более глубокое понимание коренных народов, культур и форм художественного самовыражения.Напомним, в 2016 году якутский фильм «Костер на ветру» также стал лучшей драмой канадского кинофестиваля.

Отметим, что фильм «Царь-птица» номинирован также на премию киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона и является победителем Московского международного кинофестиваля.