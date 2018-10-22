2018-10-22T03:39:05+03:00
Спорт

На соревнования в Алдан приедут сильнейшие лыжники страны

Среди участников - члены сборной России Никита Крюков и Алексей Петухов
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Никита Крюков давно облюбовал алданскую трассу, где снег выпадает раньше всего по стране.Никита Крюков давно облюбовал алданскую трассу, где снег выпадает раньше всего по стране.
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Четвертые Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Алдане 26-28 октября. Среди участников члены сборной России Никита Крюков и Алексей Петухов.

Судьям предстоит выявить сильнейших лыжников в индивидуальной гонке свободным стилем, и в классическом стиле в спринтерской гонке.

В соревнованиях планируют участвовать члены сборных России и Казахстана, спортсмены из Хабаровского, Приморского краев, Амурской области, Москвы, Чувашии и, конечно же, сборная команда Республики Саха (Якутия).

Заявку подали лидеры лыжного спорта, в том числе — заслуженные мастера спорта России Никита Крюков и Алексей Петухов.

В гонках также примут участие сильнейшие выпускники Республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва по лыжному спорту города Алдан – мастера спорта РФ Николай Чуфистов, Александр Клуген, Михаил Соснин и Владимир Рыбкин.

Четвертые Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут 26-28 октября на территории Центра Спортивной Подготовки по зимним вида спорта города Алдана.

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