На соревнования в Алдан приедут сильнейшие лыжники страны
Четвертые Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Алдане 26-28 октября. Среди участников члены сборной России Никита Крюков и Алексей Петухов.
Судьям предстоит выявить сильнейших лыжников в индивидуальной гонке свободным стилем, и в классическом стиле в спринтерской гонке.
В соревнованиях планируют участвовать члены сборных России и Казахстана, спортсмены из Хабаровского, Приморского краев, Амурской области, Москвы, Чувашии и, конечно же, сборная команда Республики Саха (Якутия).
Заявку подали лидеры лыжного спорта, в том числе — заслуженные мастера спорта России Никита Крюков и Алексей Петухов.
В гонках также примут участие сильнейшие выпускники Республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва по лыжному спорту города Алдан – мастера спорта РФ Николай Чуфистов, Александр Клуген, Михаил Соснин и Владимир Рыбкин.
Четвертые Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут 26-28 октября на территории Центра Спортивной Подготовки по зимним вида спорта города Алдана.