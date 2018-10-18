На территории Якутии зафиксированы 30-градусные морозы

18 Окт. 08:21 2018-10-18T08:27:30+03:00

Пока Европейская часть страны не может нарадоваться теплым денькам в середине октября, в Якутии настоящие холода.

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Сегодня утром на метеостанции “Делянкир”, которая находится в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия), столбик термометра опустился до -31,6°С, сообщает Гидрометцентр России.

Однако это не является рекордом, так как в отдельные годы температура приближалась к -40°С. В самом Оймяконе было значительно теплее – всего лишь -23,7°С.

Как объясняют в Гидрометцентре России, данные различия связаны с особенностями рельефа данной территории. В осенние месяцы метеостанции, которые находятся на возвышенностях, показывают значительно более низкие температуры, нежели метеостанции в низинах, как, например, станция Оймякон. Однако зимой, когда сибирский антициклон достигает максимального развития, возникает обратная ситуация: в низинах температуры могут опускаться до -70°С, в то время как в высокогорьях температура заметно выше.

Завтра в Якутске ожидается небольшой снег, днем температура воздуха достигнет минус 3-5 градусов, ночью похолодает до минус 11.