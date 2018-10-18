АЛРОСА решила выставить на аукцион гостиницу "Полярная звезда" в Якутске

18 Окт. 06:45 2018-10-18T06:48:36+03:00

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АК «АЛРОСА» сообщила о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса гостиницы «Полярная звезда» с земельным участком под ним. Продажа гостиницы осуществляется в соответствии с программой отчуждения непрофильных активов, утвержденной Наблюдательным советом АЛРОСА.

На аукцион выставляются нежилые помещения общей площадью свыше 10 тыс. кв. м., здание энергоблока, движимое имущество, а также земельный участок площадью 8,2 тыс. кв. м.

Начальная цена имущественного комплекса и земельного участка под ним была определена на основании рыночной оценки и составит 356 406 100 рублей. Шаг аукциона — 3 000 000 рублей. Для участников аукциона предусмотрен задаток в размере 20% от начальной цены, что составляет 71 281 220 рублей.

Гостиница «Полярная Звезда», расположена рядом с историческим центром Якутска и в 20 минутах от аэропорта. В гостинице насчитывается 95 комфортабельных номеров разного уровня. В гостиничном комплексе также расположен ресторан, тренажерный зал с бассейном и конференц-зал.

Продажа гостиницы «Полярная звезда» предусмотрена программой отчуждения непрофильных активов, утвержденной Наблюдательным советом АЛРОСА. Как ожидается, реализация программы положительно отразится на экономической эффективности Группы АЛРОСА и качестве управления, позволит менеджменту АЛРОСА сконцентрировать усилия на развитии профильного для компании алмазодобывающего бизнеса.

Согласно плану, только в 2018 году компания планирует реализовать в общей сложности более 350 объектов недвижимости, незавершенного строительства, жилищного фонда, а также земельных участков. С начала года общая фактическая сумма реализации активов составила около 31 млрд рублей.