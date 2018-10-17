В Якутске массово проверяют торговые и развлекательные центры после пожара в СахаЭкспоЦентре

17 Окт. 11:28 2018-10-17T11:31:54+03:00

В соответствии с требованием планируется провести проверки более 40 торговых центров.

Деятельность объектов, создающих угрозу здоровью и жизни людей, может быть приостановлена

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На основании требования прокуратуры в Якутске проводятся внеплановые проверки детско-развлекательных центров, торговых центров и других объектов с одновременным пребыванием свыше 50 человек. Деятельность объектов, создающих угрозу здоровью и жизни людей, может быть приостановлена.

В соответствии с требованием планируется провести проверки более 40 торговых центров.

Напомним, 5 октября в Якутске произошел пожар в СахаЭкспоЦентре.

В ходе проведения проверок особое внимание будет уделено системам автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при возникновении пожара, визуальному осмотру помещений и содержанию эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями. Также будет проверено наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

По результатам предыдущих проверок основные нарушения связанны с периодичностью технического осмотра и обслуживания систем противопожарной защиты, таких как система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей.

По итогам надзорных мероприятий в отношении лиц, допустивших нарушения обязательных требований пожарной безопасности, будет возбуждено административное производство в соответствии с действующим законодательством. В отношении объектов с массовым пребыванием людей, создающих угрозу жизни и здоровью людей, органы прокуратуры направят исковые заявления с ходатайством о приостановлении деятельности объектов в Якутский городской суд.