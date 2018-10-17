2018-10-17T03:12:50+03:00
Происшествия

В Якутии на реке Алдан три человека погибли в результате опрокидывания лодки

Пятерым удалось выбраться на берег. Спасатели ищут одного человека
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Навигация для маломерных судов в Якутии официально закрыта, но люди все равно выходят на воду, рискуя жизнью.Навигация для маломерных судов в Якутии официально закрыта, но люди все равно выходят на воду, рискуя жизнью.
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Ночью 16 октября около десяти вечера поступило сообщение, что на реке Алдан в 3 км от села Мегино-Алдан в 100 метрах от берега опрокинулась лодка, в которой находились 9 жителей Баягантайского наслега. Трое человек погибли, один пропал. Пятерым удалось выбраться на берег.

Всего в поисках задействовано 16 человек и 3 единицы техники.В ходе поисково-спасательных работ силы и средства разделены на две группы. Первая группа инспекторского участка ГИМС проводит обследование вдоль реки, вниз по течению. Вторая - вдоль береговой линии по течению реки с использованием специализированного оборудования.

По оперативной информации на утро, трое погибших находятся в морге, ведутся поиски двумя группами женщины пропавшей без вести. С пятью людьми, что выбрались самостоятельно работает психолог. Ожидаются прибытие следственной группы.С пятью людьми, которые выбрались самостоятельно, работает психолог. Ожидается прибытие следственной группы.

ГУ МЧС России напоминает, что навигация для маломерных судов на территории Республики с 10 октября 2018 года полностью завершена.

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