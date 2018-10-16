Актер из Якутии сыграл главную роль в российском фильме

16 Окт. 08:33 2018-10-16T08:51:10+03:00

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Ведущий актер Русского драмтеатра (ГАРДТ им. А.С. Пушкина), заслуженный артист Якутии Дмитрий Трофимов вместе с артистами легендарного московского театра Ленком снялся в одной из главных ролей в фильме «Пик коммунизма». Кроткометражная лента активно представляется на кинофестивалях по всей России и с 20 октября будет участвовать в программе кинофестиваля в Севастополе.

Игровой короткометражный фильм режиссера Георгия Болдугерова выпущен в 2018 году. Эта фантастическая история, балансирующая на грани антиутопии и реальности рассказывает о жестоком советском периоде, когда осужденные учёные, инженеры и техники жили и работали в НИИ закрытого типа, под пристальным контролем НКВД. В те годы их называли «шарашкина контора». Действие фильма разворачивается в 1936 году.

Кадр из фильма "Пик коммунизма".

Актер Русского театра Дмитрий Трофимов сыграл главную роль изобретателя чудо-машины.

«Это был интересный опыт, снимали в Москве. Вообще, это не весь фильм, изначально снимали полный метр из пяти новелл от разных режиссеров, но в итоге их разделили и вышел он в коротком метре. Там у меня, действительно, крупная роль, снимался я с очень хорошими актерами, в том числе и с ленкомовцами: играла дочь Александра Збруева Таня — очень хорошая девушка, Ююкин Сережа, тот, что с автоматом наперевес, в Ленкоме играет роль Балакирева. Кстати, на XX Всероссийском Шукшинском фестивале наш «Пик коммунизма» взял номинацию «За лучший актерский ансамбль», — рассказал Дмитрий Трофимов.

В ближайшие дни фильм примет участие в Кинофестивале «Святой Владимир», который пройдет в Севастополе с 20 по 24 октября.