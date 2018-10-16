2018-10-16T08:27:31+03:00
Спорт

Капитан сборной Якутии по боксу на чемпионате России проиграл чемпиону Европейских игр

Пока в полуфинал соревнований вышел только Василий Егоров
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Борис Сидоров уступил Батору Сагалуеву из Бурятии.Борис Сидоров уступил Батору Сагалуеву из Бурятии.
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Капитан сборной Якутии Борис Сидоров (49 кг) уступил чемпиону Европейских игр 2015 года Батору Сагалуеву из Бурятии.

Все три раунда прошли по одинаковому сценарию: якутянин Борис Сидоров сперва старался захватить центр ринга, но Батор Сагалуев действовал больше на контратаках и чаще попадал. К тому же титулованный соперник Сидорова действовал разнообразнее, чередуя удары в голову и по корпусу. Победителем объявили представителя Бурятии, вышедшего в полуфинал.

Отметим, что сегодня из якутской команды в вечерней программе дня на ринг поднимется Роман Обутов (75 кг). В полуфинале чемпионата России по боксу соперником Егорова станет Артыш Соян (Новосибирская область). Бой состоится 19 октября в спорткомплексе «Триумф».

Напомним, вход билет на полуфинальные поединки стоит 400 рублей. На предварительные встречи вход бесплатный.

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