Капитан сборной Якутии по боксу на чемпионате России проиграл чемпиону Европейских игр
Капитан сборной Якутии Борис Сидоров (49 кг) уступил чемпиону Европейских игр 2015 года Батору Сагалуеву из Бурятии.
Все три раунда прошли по одинаковому сценарию: якутянин Борис Сидоров сперва старался захватить центр ринга, но Батор Сагалуев действовал больше на контратаках и чаще попадал. К тому же титулованный соперник Сидорова действовал разнообразнее, чередуя удары в голову и по корпусу. Победителем объявили представителя Бурятии, вышедшего в полуфинал.
Отметим, что сегодня из якутской команды в вечерней программе дня на ринг поднимется Роман Обутов (75 кг). В полуфинале чемпионата России по боксу соперником Егорова станет Артыш Соян (Новосибирская область). Бой состоится 19 октября в спорткомплексе «Триумф».
Напомним, вход билет на полуфинальные поединки стоит 400 рублей. На предварительные встречи вход бесплатный.