2018-10-16T04:15:19+03:00
Общество

Студент из Якутии стал «I вице-мистером России Universe»

Финал конкурса состоялся 15 октября в Ростове-на-Дону
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Якутию на конкурсе представляли Роман Петров и Минтимир Замятин. Оба выступили весьма успешно.Якутию на конкурсе представляли Роман Петров и Минтимир Замятин. Оба выступили весьма успешно.
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На днях представлять Якутию на финальном этапе всероссийского конкурса «Мистер Россия Universe 2018» выехали двое студентов профессиональных образовательных организаций республики – Роман Петров (Транспортный техникум) и Минтимир Замятин (Намский педагогический колледж).

По итогам конкурсных состязаний активист, хорошист учебы, спортсмен, студент 2 курса Транспортного техникума Роман Петров стал обладателем титула «I вице-мистер России UNIVERSE».

Роман является студентом Транспортного института.

Роман является студентом Транспортного института.

Студент Намского педагогического колледжа Минтимир Замятин завоевал титул «Мистер Россия Северного федерального округа» и «Мистер интернет-голосование».

Стоит отметить, что Минтимир является победителем Республиканского благотворительного конкурса «Мисс и Мистер профессиональное образование Республики Саха (Якутия)», а Роман Петров – победителем всероссийского конкурса Фотомодель России.

Финал конкурса состоялся 15 октября в Ростове-на-Дону в камерном зале музыкального театра.

Как отмечают организаторы, основной целью мужского конкурса красоты и успеха «Мистер Россия» является целенаправленное создание для молодых людей современных эталонов для подражания – активных, образованных, целеустремленных, духовно развитых красивых личностей, ориентированных на успех в своей жизни, учебе и профессиональной карьере.

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