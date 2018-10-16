Студент из Якутии стал «I вице-мистером России Universe»
На днях представлять Якутию на финальном этапе всероссийского конкурса «Мистер Россия Universe 2018» выехали двое студентов профессиональных образовательных организаций республики – Роман Петров (Транспортный техникум) и Минтимир Замятин (Намский педагогический колледж).
По итогам конкурсных состязаний активист, хорошист учебы, спортсмен, студент 2 курса Транспортного техникума Роман Петров стал обладателем титула «I вице-мистер России UNIVERSE».
Роман является студентом Транспортного института.
Студент Намского педагогического колледжа Минтимир Замятин завоевал титул «Мистер Россия Северного федерального округа» и «Мистер интернет-голосование».
Стоит отметить, что Минтимир является победителем Республиканского благотворительного конкурса «Мисс и Мистер профессиональное образование Республики Саха (Якутия)», а Роман Петров – победителем всероссийского конкурса Фотомодель России.
Финал конкурса состоялся 15 октября в Ростове-на-Дону в камерном зале музыкального театра.
Как отмечают организаторы, основной целью мужского конкурса красоты и успеха «Мистер Россия» является целенаправленное создание для молодых людей современных эталонов для подражания – активных, образованных, целеустремленных, духовно развитых красивых личностей, ориентированных на успех в своей жизни, учебе и профессиональной карьере.