В Якутии в выходные на дорогах погибли два пешехода

15 Окт. 09:18 2018-10-15T09:20:55+03:00

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За минувшие выходные произошло два ДТП с пешеходами, в которых погибли два человека.

14 октября около 8 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило телефонное сообщение о том, что возле магазина «Чэчир» по ул. Ленина, д.77 лежит неизвестный мужчина с телесными повреждениями.

Предварительно было выяснено, что неизвестный водитель на автомашине совершил наезд на пешехода. 32-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

В ходе розыскных мероприятий установлен 26-летний водитель. Проведенное медосвидетельствование показало результат 0,18 мг/л.

ДТП произошло на прямом участке дороги в светлое время суток, шел снег.

14 октября в 18.45 минут в дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение, о том, что на автодороге «Нам» между селами Кысыл-Сыр и Партизан произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным установлено, что неустановленный водитель на автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате 55-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

По розыскным мероприятиям установлен 52-летний водитель. Мужчина пояснил, что следуя на автомашине марки «УАЗ — 29891» из села Намцы в сторону Якутска, увидел прямо на дороге силуэт человека “или что-то непонятное”, не успел тормознуть. Водитель был трезв.

Материалы по двум фактам происшествия с погибшими переданы в следственные органы, сообщили ЯСИА в УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).