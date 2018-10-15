2018-10-15T09:20:55+03:00
Происшествия

В Якутии в выходные на дорогах погибли два пешехода

Оба раза водители скрылись с места происшествия
Поделиться:
Фото с места ДТП в Чурапчинском улусе.Фото с места ДТП в Чурапчинском улусе.
Изменить размер текста:

За минувшие выходные произошло два ДТП с пешеходами, в которых погибли два человека.

14 октября около 8 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило телефонное сообщение о том, что возле магазина «Чэчир» по ул. Ленина, д.77 лежит неизвестный мужчина с телесными повреждениями.

Предварительно было выяснено, что неизвестный водитель на автомашине совершил наезд на пешехода. 32-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

В ходе розыскных мероприятий установлен 26-летний водитель. Проведенное медосвидетельствование показало результат 0,18 мг/л.

ДТП произошло на прямом участке дороги в светлое время суток, шел снег.

14 октября в 18.45 минут в дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение, о том, что на автодороге «Нам» между селами Кысыл-Сыр и Партизан произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным установлено, что неустановленный водитель на автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате 55-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

По розыскным мероприятиям установлен 52-летний водитель. Мужчина пояснил, что следуя на автомашине марки «УАЗ — 29891» из села Намцы в сторону Якутска, увидел прямо на дороге силуэт человека “или что-то непонятное”, не успел тормознуть. Водитель был трезв.

Материалы по двум фактам происшествия с погибшими переданы в следственные органы, сообщили ЯСИА в УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники водителя, из-за которого в ДТП погибло 12 человек: Его лишали премии, если маршрутка опаздывала
Близкие шофера признают, что тот иногда выезжал на встречку, чтобы уложиться в очень плотный график. Мужчина 30 лет крутил баранку и ни разу не попался гаишникам [видео]
Новости 24
Якутская спортсменка Алена Дмитриева получила звание заслуженного мастера спорта РФ
МАК еще не готов озвучить результаты авиапроисшествия в Якутске
Объём инвестпрограммы Якутии на 2019 год составит более 7,6 млрд рублей
В Якутии демонтируют наплавные мосты
В Якутске во время пожара эвакуировали 26 человек
Владимир Балынец одержал очередную победу на международном турнире
В Якутии 30 человек освобождены из мест лишения свободы в связи с пересмотром сроков
Правительство Якутии утвердило бюджет на предстоящие три года
В Якутске открыли инклюзивную детскую площадку
Авксентьева пригрозила уволить должностных лиц за срыв строительства "Ворот Якутска"
В Якутии пенсионерка свое преступление объяснила тем, что хотела порадовать племянника
Якутия находится на третьем месте в ДФО по числу заявок на конкурс «Лидеры России»
В Якутии в ДТП пострадали трое детей
Якутский боксер Василий Егоров одержал третью победу на чемпионате России
В конце недели остановят движение паровом по реке Лене
В Якутске выступит грузинский ансамбль «Сулико»
В Якутске студенты устроили на улице драку
Судебный пристав из Якутии выиграл «серебро» на международном турнире среди силовиков
В Якутске сгоревший дом Арчы восстановят в ноябре
На улице Дзержинского появилась 23 теплая остановка в Якутске
Якутские боксеры Егоров и Сидоров выиграли бои чемпионата России
В Якутии спасатели ищут людей, пропавших после опрокидывания лодки
В Якутии двое мужчин вырвали сумку у прохожей
Якутнедра приостановили действие лицензии компании «Норд Голд»