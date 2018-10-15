2018-10-15T05:42:42+03:00
Происшествия

В Якутске несколько человек стали жертвами мобильных мошенников

Каждый раз преступники использовали разные методы обмана людей
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По всем фактам проводится проверка.По всем фактам проводится проверка.
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За прошедшую неделю в Якутске зарегистрированы новые эпизоды мобильного мошенничества, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Якутское».

Так, 54-летней жительнице г. Якутска поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником одного из оператов мобильной связи. Обратившись по имени-отчеству, он сообщил, что из-за технической ошибки она переплачивала за мобильную связь, сейчас компания готова возместить убытки и перевести 4 000 рублей на банковскую карту.

Женщина поверила его словам и сообщила звонившему все банковские реквизиты, свои персональные данные, а также назвала код подтверждения, который пришел ей в смс-сообщении. После чего с её карты были списаны около 9000 рублей. Тогда женщина поняла, что стала очередной жертвой мошенников, заблокировала карту и обратилась в полицию.

Другой случай произошел в пригороде. 21- летний житель с. Табага нашел в интернете сайт онлайн-банка и оставил там заявку на получение кредита. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит в размере 500 000 рублей одобрен. Затем лже-сотрудник банка попросил оплатить первоначальный взнос в размере 7 590 рублей, а также услуги курьера и страховку. Поверив, мужчина перечислил в общей сложности около 40 000 рублей. После получения денег «представитель банка» выключил телефон и перестал выходить на связь.

Еще один факт мошенничества зарегистрирован в Якутске. 35-летняя женщина на одном из интернет-сайтов нашла объявление о продаже шин и колес автомобиля. В WhatsАpp договорилась с продавцом о покупке за 16 000 рублей. Он сообщил, что товар находится в другом населенном пункте и попросил 100% предоплату, женщина выполнила это условие. Получив деньги, лже-продавец сказал, что отправил товар через транспортную компанию. Затем перестал выходить на связь и отключил телефон, а в транспортной компании потерпевшей сообщили, что груз на её имя не оформляли.

По всем фактам проводится проверка.

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