2018-10-12T03:18:31+03:00
Экономика

Жители Якутии задолжали более миллиарда рублей налогов

Долг имеет каждый второй якутянин
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Только за транспортный налог якутяне задолжали более 600 млн рублей.Только за транспортный налог якутяне задолжали более 600 млн рублей.
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На состоявшемся 11 октября форуме «Диалог с налогоплательщиком» руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Якутии Алёна Фёдорова рассказала о миллиардной недоимке по налогам у якутян.

По словам Алёны Фёдоровой, руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Якутии на сегодня недоимка по налогам в республике составляет около миллиарда рублей. Из них 600 миллионов рублей — задолженность по транспортному налогу.

«Среднестатистический неплательщик транспортного налога — молодой мужчина. Студенты, молодые люди, молодые семьи покупают автомобиль, а денег на уплату налога у них нет. Женщины в этом плане более ответственны. В целом собираемость налогов в республике растет, на сегодняшний день она составляет 56%. Но каждый второй житель республики имеет задолженность по налогам и сборам», — сообщила Алёна Фёдорова.

Также главный налоговик республики отметила, что из 36 тысяч зарегистрированных в Якутии предпринимателей около 10 тысяч ИП фактически не работают. Все они копят долги по налогам.

«У населения есть неправильное понятие. Чтобы период предпринимательской деятельности был включен в трудовой стаж, ИП нужно платить налоги и взносы в социальные фонды. А если человек необдуманно зарегистрировался, но работать не планирует, ему нужно сняться с учета. За 2017 год каждому из зарегистрированных уже начислено по 30 тысяч рублей взносов. Эти деньги мы будем взыскивать» — сказала руководитель республиканской налоговой.

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