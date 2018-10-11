Айсен Николаев предложил кандидадуры на ключевые должности в правительстве Якутии

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-11T12:06:11+03:00

Все претенденты на посты должны пройти согласования в парламенте республики

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Глава Якутии Айсен Николаев на своей страничке в Твиттере назвал кандидатуры на должности председателя правительства Якутии и его заместителей, а также ключевых министров. Все они должны пройти процедуру согласования в Ил Тумэне 18 октября.

Айсен Николаев внёс на рассмотрение Государственному Собранию Ил Тумэн кандидатуру Владимира Солодова на должность председателя правительства Якутии. На посты первых зампредов правительства республики глава региона предложил Алексея Колодезникова и Алексея Стручкова. Также парламенту предстоит согласовать и кандидатуры вице-премьеров — Дениса Белозерова, Кирилла Бычкова и Ольги Балабкиной.

Народным депутатам также будут представлены на рассмотрение следующие кандидаты:

— Сахамин Афанасьев на должность министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия);

— Гаврил Кириллин на должность министра внешних связей и дел народов Республики Саха (Якутия);

— Валерий Жондоров на должность министра финансов Республики Саха (Якутия);

— Майя Данилова на должность министра экономики Республики Саха (Якутия);

— Александр Атласов на должность министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).