Росавиация озвучила предварительные итоги проверки ЧП с самолетом в Якутске

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-11T10:08:06+03:00

Буксировка судна заняла много времени и сил. Фото: ЯСИА

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Росавиация озвучила предварительные итоги проверки по факту ЧП, произошедшего 10 октября в аэропорту «Якутск». Напомним, самолет Sukhoi Super Jet 100, выполнявший пассажирский рейс Улан-Удэ – Якутск, совершил жёсткую посадку с выкатом за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате судно сильно пострадало, для его эвакуации потребовалось более 12 часов. Всё это время аэропорт был закрыт для приема судов.

Как следует из сообщения ведомства, вопросы есть к обоим участникам ЧП — авиакомпании «Якутия» и аэропорту «Якутск».

Так, выяснилось, что самолет Sukhoi Super Jet 100 с бортовым номером RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью.

«У лайнера было деактивировано реверсивное устройство двигателя № 2. Согласно ограничениям перечня минимального оборудования, посадка с деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4", — отмечает Росавиация.

Посадка самолета Sukhoi Super Jet 100 производилась в следующих метеоусловиях: ветер — 50° 3 м/с, видимость — более 10 км, облачность — значительная разорванная с высотой нижней границы 600 метров, кучево-дождевая, температура — минус 3°C, точка росы — минус 4°С, давление — QNH 1012 гПа.

«Первоначально состояние ВПП-23L оценивалось коэффициентом сцепления – 0,45. Эта же информация была передана, по предварительным данным, экипажу воздушного судна. Однако в ходе проверки после происшествия был зафиксирован гололед, значения коэффициента сцепления после замера составили – 0,25/0,32/0,25, что может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов лётного поля аэродромной службой аэропорта «Якутск», — говорится в сообщении ведомства.

На аэродроме Якутск с мая 2018 года производятся работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы, в связи чем порог был перенесен в сторону контрольной точки аэродрома на 1150 метров, а располагаемая посадочная дистанция уменьшена до 2248 метров. В связи с этим в марте 2018 года на совещании по проблемным вопросам эксплуатации аэродрома «Якутск» в период реконструкции ВПП Росавиация особо обращала внимание авиакомпаний на необходимость проработки дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации воздушных судов с учётом ограничений взлетно-посадочной дистанции. Тем не менее авиакомпания «Якутия» допустила эксплуатацию судна с отложенной неисправностью.

Также в 2018 году Росавиацией в ходе проведения проверок деятельности АО «Авиакомпания «Якутия» на соответствие требованиям федеральных авиационных правил были выявлены другие существенные нарушения требований воздушного законодательства Российской Федерации.

«В настоящее время Росавиацией рассматривается вопрос о внесении ограничений в действие сертификата эксплуатанта АО «Авиакомпания «Якутия» в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил», — говорится в сообщении агентства.