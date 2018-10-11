Аэропорт "Якутск" заработал в штатном режиме

СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-11T03:53:31+03:00

Из-за авиационного происшествия с самолетом Сухой Суперджет-100 авиакомпании «Якутия» из Якутска не смогли вылететь 25 рейсов.

Все задержанные на вылет рейсы выполнены сегодня до 6 утра

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Аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме, все задержанные на вылет рейсы выполнены сегодня до 6 утра.

Отправленные на запасной аэродром три самолета АК «Якутия» прибыли в Якутск сегодня с полуночи до 4:30 утра. Вчера три рейса авиакомпании «Якутия» были направлены на запасной аэродром в п. Чульман Нерюнгринского района.

В сообщении отмечается, что Рейс АК «Аэрофлот» (Москва Шереметьево) за 10 октября прибыл в 6:30. Рейс 8251 АК «Глобус» Новосибирск-Якутск прибыл в 3:40.

Напомним, из-за авиационного происшествия с самолетом Сухой Суперджет-100 авиакомпании «Якутия» из Якутска не смогли вылететь 25 рейсов. Ранее самолет Sukhoi Super Jet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ — Якутск, при посадке не вписался в установленные границы взлетно-посадочной полосы и выехал на реконструируемый участок. 91 пассажир и экипаж были эвакуированы. Вечером поврежденное судно было эвакуировано и полоса была подготовлена к приему воздушных судов.