В Якутске 13 октября стартует чемпионат России по боксу

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-10T07:18:12+03:00

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Якутяне в преддверии очередного праздника спорта. 13 октября в Якутске стартует чемпиона России по боксу среди мужчин, финальные поединки состоятся 21 октября. Не надо быть великим прогнозистом, чтобы сказать, спорткомплекс «Триумф» в эти дни станет одним из популярных мест в городе.

В сборной Якутии — шестнадцать боксеров. Им предстоит справиться с большим психологическим давлением: боксировать, когда на тебя смотрят сотни родственников и друзей, непросто.

Безусловным лидером команды является двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, двукратный чемпион России Василий Егоров (49 кг).

Можно отметить капитана нашей сборной Бориса Сидорова (49 кг). Весь прошлый сезон уроженец Горного улуса провел в полупрофессиональной команде «Патриот», представлявшей Россию на международном уровне.

Нельзя сказать, что победители в 2019 году гарантированно будут участвовать в чемпионате мира, где разыграют путевки на Олимпийские игры-2020 в Токио. Многое зависит от итогов ноябрьского заседания Международной ассоциации любительского бокса. На нем будут утверждены олимпийские весовые категории. Исходя из этих данных главный тренер сборной России Виктор Кравцов и его помощники примут окончательное решение.

Ожидается, что в Якутск приедут именитые боксеры, еще недавно блиставшие на международном уровне. Достаточно просто перечислить их имена и титулы: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Гайдарбек Гайдарбеков, Егор Мехонцев, Рахим Чакхиев, Александр Поветкин, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Малетин, двукратный чемпион мира Евгений Макаренко, чемпион мира среди профессионалов Георгий Канделаки.