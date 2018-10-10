В Якутии пассажирский автобус слетел с трассы из-за гололеда. Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 04:39 2018-10-10T04:58:39+03:00

Девять человек обратились к медикам за помощью после ДТП

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Сегодня утром, 10 октрября, в Якутии на трассе "Умнас" с дороги слетел пассажирский автобус, который ехал из села Булгянняхтах в Мохсоголох. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» маршрута №110 не выдержал безопасную скорость движения. На гололеде маршрутка съехала с трассы и опрокинулась.

В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 25 пассажиров. После аварии 9 человек обратились в больницу за медицинской помощью.

Для установления всех причин и обстоятельств автоаварии на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не выдержал допустимую скорость.

Ранее стало известно о ЧП в аэропорту «Якутск», где при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Одной из причин также называется гололед.

В связи с образованием гололеда на дорогах Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз!