2018-10-09T05:54:52+03:00
Экономика

"С излишествами нужно заканчивать": Мэр Якутска порезала статьи расходов на фестиваль "Зима начинается в Якутии"

Только приезд шубного модельера из Москвы на мероприятие обошелся бы городской казне в 800 тысяч рублей
Поделиться:
Сардана Авксентьева призвала внимательно пересмотреть смету расходов.Сардана Авксентьева призвала внимательно пересмотреть смету расходов.
Изменить размер текста:

1 декабря в Якутске стартует традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии». Ответственные подразделения окружной администрации вступили в фазу активной подготовки к мероприятию. На планерке глава города призвала внимательно пересмотреть смету расходов.

В частности, она поручила исключить из расходов, сумму, заложенную на приезд в Якутск шубного модельера из Москвы и закрытый показ ее моделей на общую сумму 800 тыс. рублей. «Я не думаю, что это прямо связано с целями и задачами данного фестиваля. Если нам нужны показы моделей меховых изделий – пожалуйста, привлекайте местных производителей. Но с подобными излишествами нужно заканчивать», - заключила Сардана Авксентьева.

Оптимизация бюджетных расходов затронет и обеспечение деятельности главы городского округа. На планерке глава Якутска дала указание департаменту финансов внести предложения по сокращению финансирования данной строки в муниципальном бюджете до конца года и на предстоящий период.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: «Срок отключения горячей воды можно сократить до трех дней»
Можно ли все-таки сократить тарифы "коммуналки"? Каковы первые результаты системы капремонта? На эти и другие вопросы нашего обозревателя Евгения Белякова в студии радио «КП» ответил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис
Новости 24
В Якутии менеджер кредитной организации похитила более 1,9 млн рублей
В Якутске откроется очередная теплая остановка
Вилюйский район получил передвижной медицинский комплекс
В СВФУ количество курящих студентов сократилось в 4 раза
Жительница Нерюнгринского района хотела продать диван, но стала жертвой мошенников
В Якутии более 345 тысяч жителей получили прививки от гриппа
В Якутске начался сбор заявок по подпрограмме «Индивидуальное жилищное строительство»
В Якутске за выходные попались инспекторам 36 выпивших водителей
В Якутске проходит фестиваль кыргызского кино
Музей республиканского телевидения открылся в Якутске.
Певица Варя Аманатова готовит живой акустический концерт
Юная якутянка поступила в Академию русского балета Вагановой
Более 600 тонн овощей доставят в северные и арктические районы Яктуии
Экс-вице мэр Якутска назначен министром ЖКХ Якутии