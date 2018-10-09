"С излишествами нужно заканчивать": Мэр Якутска порезала статьи расходов на фестиваль "Зима начинается в Якутии"

СЕГОДНЯ 05:43 2018-10-09T05:54:52+03:00

Только приезд шубного модельера из Москвы на мероприятие обошелся бы городской казне в 800 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

1 декабря в Якутске стартует традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии». Ответственные подразделения окружной администрации вступили в фазу активной подготовки к мероприятию. На планерке глава города призвала внимательно пересмотреть смету расходов.

В частности, она поручила исключить из расходов, сумму, заложенную на приезд в Якутск шубного модельера из Москвы и закрытый показ ее моделей на общую сумму 800 тыс. рублей. «Я не думаю, что это прямо связано с целями и задачами данного фестиваля. Если нам нужны показы моделей меховых изделий – пожалуйста, привлекайте местных производителей. Но с подобными излишествами нужно заканчивать», - заключила Сардана Авксентьева.

Оптимизация бюджетных расходов затронет и обеспечение деятельности главы городского округа. На планерке глава Якутска дала указание департаменту финансов внести предложения по сокращению финансирования данной строки в муниципальном бюджете до конца года и на предстоящий период.