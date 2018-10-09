В Якутии добыт уникальный желтый алмаз

СЕГОДНЯ 03:13 2018-10-09T03:18:59+03:00

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АО «Алмазы Анабара», дочернее предприятие крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА, добыло крупный алмаз массой 28,59 карата глубокого зеленовато-желтого оттенка. По итогам оценки цвет камня определен как редкий Fancy Intense Yellow.

На сегодняшний день это самый крупный из всех желтых алмазов, добытых на месторождениях компании с начала 2018 года.

Алмазобнаружен в июле на россыпном месторождении «Эбелях», его размеры — 11,40 х 19,00 х 17,50 мм. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности.

«Добытый камень — наша новая уникальная находка. Фантазийные оттенки встречаются в природе крайне редко. Нынешний камень уникален еще и тем, что природа будто подготовила его для огранки и заранее придала ему грушевидную форму. Еще предстоит изучить алмаз и принять решение либо о его реализации, либо о самостоятельной огранке. Однако уже сейчас можно сказать, что это достойный экземпляр для пополнения нашей коллекции цветных бриллиантов», — рассказал Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.

В 2017 году в Якутии также был добыт уникальный чистый розовый алмаз массой 27,85 карата — самый крупный розовый камень в истории компании, а также крупный алмаз насыщенного желтого цвета массой 34,17 карата.